تفاصيل 30 يوما قضاها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في أزمة صحية

حالة من السعادة سيطرت على الوسط الفني، فضلا عن جمهور ومحبي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد إعلان نجله أحمد أبو زهرة، تحسن حالة والده الصحية وعودته إلى المنزل، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة.

وكان الموسيقار أحمد أبو زهرة، كشف لـ«الوطن» في تصريحات له، عن آخر تطورات حالة الفنان الكبير الصحية، إثر خروجه من المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له الفترة الماضية، مؤكدا أنه عاد إلى منزله بأمان، وسيظل تحت الملاحظة، خاصة أنه يحتاج لفترة من النقاهة حتى يتماثل للشفاء ويعود لطبيعته.

ونستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.

كسر في الحوض وفقدان للوعي

بدأت أزمة عبدالرحمن أبو زهرة في 26 مارس الماضي، إذ أعلن نجله أحمد، دخول والده العناية المركزة، بعد أن سقط مغشيا عليه في منزله فاقدا للوعي، وتعرضه لكسر في الحوض.

وفي 27 مارس يعلن في تصريحات له، تدهور حالة والده الصحية، مؤكدا أنه ما زال فاقدا للوعي، وفي العناية المركزة.

تدهور حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وفي اليوم التالي، أكدت ابنته منى أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية، أن والدها امتنع عن الطعام منذ 5 أيام، مما اضطر الأطباء لتركيب أنابيب مساعدة لدخول الطعام له.

وبعد ساعات من تصريحات ابنته، أعلن ابنه خلال تصريح لـ«الوطن»، أن والده زادت حالته الصحية سوءً بسبب الإهمال الطبي في المستشفى، ونقل ميكروب في معدته، ما اضطره لنقل والده إلى مستشفى آخر.

عملية تركيب مفصل واسترداد للوعي

وفي 9 أبريل، خضع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لعمليه جراحية وتركيب مفصل، بسبب تعرضه لكسر في الحوض، منذ اليوم الأول لمرضه.

وطمأن نجله أحمد جمهور والده ومحبيه يوم 14 أبريل في تصريح لـ«الوطن»، قائلا إن والده استرد وعيه مرة أخرى، بعد دخوله فترة في غيبوبة قصيرة.

وأخيرا أعلن قبل ساعات عودة والده إلى المنزل، لكنه يحتاج فترة نقاهة حتى يستطيع استعادة كامل صحته، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.