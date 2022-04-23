«الوزراء»: الجيش المصري الأقوى في الشرق الأوسط وفق تصنيف جلوبال فاير باور 2022

أكدت الدكتورة خديجة عرفة، مدير إدارة القضايا الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن تقدم مصر في مؤشر «القوة العسكرية» الصادر عن موقع جلوبال فاير باور 2022، يعكس اتجاه الدولة نحو التحديث المستمر لمنظومات التسليح، وتطوير الصناعات العسكرية محلياً، بالإضافة إلى تنويع مصادر التسليح، بما يُمكن الدولة من تعزيز أمنها القومي، ومواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

خديجة عرفة: مصر في المركز الـ12 عالمياً من بين أقوى 142 جيش في العالم

وأضافت مدير «القضايا الاستراتيجية»، في تحليل كتبته بدورية «آفاق استراتيجية» الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مصر وفق تصنيف «جلوبال فاير باور» تحتل المركز الـ12 عالمياً من بين أقوى 142 جيش حول العالم، كما تأتي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من بين 15 دولة شملها المؤشر.

وتسبق مصر في مؤشر جلوبال فاير باور لعام 2022، كلاً من أمريكا، وروسيا، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وبريطانيا، وباكستان، والبرازيل، وإيطاليا، وحل بعدها كلاً من تركيا، وإيران، وإندونيسيا.

وأضافت الدكتورة خديجة عرفة، في تحليلها: «وتمكن أهمية مؤشر القوة العسكرية الصادر عن جلوبال فاير باور، في كونه يعطي نبذة مواكبة لتطورات الجيوش حول العالم، ومدى التحديث الذي وصلت إليه، إذ أنه يتكون من 47 مؤشراً فرعياً مختلفاً، من بينها عدد السكان، وحجم القوات المسلحة، والقدرات العسكرية، وكذلك العوامل اللوجستية والجغرافية للدولة».

وتابعت: «وتأتي تلك المؤشرات الفرعية في إطار 8 محددات، هي كلاً من القوى البشرية، والقوة الجوية، والقوات البرية، والقوات البحرية، والموارد الطبيعية، والجوانب اللوجستية، والجوانب المالية للدولة، والعوامل الجغرافية؛ بحيث تُحدد تلك العوامل مجتمعة ترتيب الدولة النهائي في قائمة المؤشر».

ولفتت مدير إدارة القضايا الاستراتيجية بـ مركز المعلومات، إلى أن تصنيف جلوبال فاير باور، لا يضع القوة النووية ضمن عناصر احتساب القدرات العسكرية للدول المُدرجة في قائمته.

مدير «القضايا الاستراتيجية»: مؤشر القوة العسكرية معيار مهم لقياس قوة ونفوذ الدولة

وقالت: «وفي ضوء ما يوفره المؤشر من معلومات مهمة، وعناصر للمقارنة؛ فهو بذلك يُشكل معياراً مهماً لقياس قوة ونفوذ الدولة إقليمياً ودولياً».

واستطردت: «ومن الجوانب التي حققت مصر فيها مكانة متقدمة في مؤشر عام 2022، عدد السفن المُضادة للألغام؛ ففي ظل التهديد الذي تفرضه الألغام على القطع البحرية المختلفة، تعني القوات البحرية بزيادة أعداد القطع المُضادة للألغام لحماية أسطولها الحربي، والسفن التجارية، ومكتسباتها في أعالي البحار؛ حيث جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميا».

وأردفت: «وفيما يخص حاملات الطائرات الهليكوبتر؛ جاءت مصر في الترتيب الرابع عالمياً بعدد حاملتين للهليكوبتر، كما جاءت في الترتيب الخامس عالمياً في 3 مؤشرات فرعية، وهي كلاً من المدفعية ذاتية الدفع، والفرقاطات الحربية، وسلاح المدفعية»، مشيرة إلى أن مصر تأتي في الترتيب السادس عالمياً فيما يتعلق بعدد الدبابات.