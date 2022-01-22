«فرج»: جيش مصر الأقوى في المنطقة.. وتقدم مركزا بتصنيف «جلوبال فاير باور»

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن منظمة «جلوبال فاير باور» تصدر تصنيف القوى العسكرية في العالم، في بداية كل عام، وأصدرت تصنيفها الجديد أول أمس، واحتلت فيه مصر المركز الـ12 من إجمالي 140 دولة.

وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت في المركز الـ13 في العام الماضي، وهي الأقوى عسكريا بين الدول العربية والإفريقية ودول الشرق الأوسط، أي أن مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة.

50 مؤشرا لتصنيف الجيوش

وتابع المفكر الاستراتيجي، بأن المنظمة تستند في تصنيفها إلى 50 مؤشرا، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، يليها روسيا، ثم الصين، والهند، واليابان، «يجري حساب أعداد الأسلحة والمعدات العسكرية في كل دولة مثل الدبابات والصواريخ والغواصات».

وأضاف سمير فرج: «يجري أيضا احتساب القوة البشرية للجيش، مثل القوات العاملة والقوات الاحتياطية، ومستوى التدريب، ومستوى الإنفاق وتنسيبه إلى الموازنة العامة للدولة».

الأمن المركزي

وأشار إلى أن الحرس الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية يساعد الجيش في الأزمات الداخلية، أما مصر فإن لديها قوات الأمن المركزي، وهو ما يسمى بالقوات شبه العسكرية وهي من المعايير التي يستند التصنيف إليها، كما يجري الاعتداد أيضًا بالقواعد العسكرية، ففي السنوات الأربع الماضية دشنت مصر أكبر 3 قواعد عسكرية في المنطقة.

الخبرة العسكرية

ولفت إلى أنه من بين المعايير أيضًا، التدريبات المشتركة، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية أكبر جيش في العالم يجري تدريبات مشتركة، وهناك أيضا الخبرة العسكرية، حيث تعتبر مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي الدولتين الوحيدتين اللتين خاضتا معارك عسكرية مع قوات متكافئة.

تنويع مصادر السلاح

وأكد أن تنويع مصادر السلاح من المعايير المستخدمة في التصنيف، مشيرًا إلى أنه من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واشترت مصر في عهده السلاح من فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، وغيرها.