«الأعلى للجامعات» الحكومية يتابع خريطة عمل الفصل الدراسي الثاني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، وبمشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، وكذلك انتظام العمل للعام الدراسي الجاري، والفصل الدراسي الثاني.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من المقرر أن يناقش المجلس اليوم خلال اجتماعه في جامعة عين شمس، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وتأكيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وكذلك متابعة استعدادات ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية، تزامناً مع احتفالات الربيع وأعياد الأقباط وعيد الفطر المبارك، ومواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات اختتتام الاستعدادات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري «الميدتيرم»، مع التشديد على تطبيق الإجراءات التحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، و أكد الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني عن انتهاء أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأشار إلى أنّ هناك استعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو و يوليو المقبلين، أبرزها تأكيد الحصول على لقاح كورونا، قبل دخول اللجان، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب.