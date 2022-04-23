طقس اليوم السبت في البحيرة.. غائم جزئيًا والعظمى تسجل 29 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم السبت، طقس معتدل مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في مختلف المدن والمراكز بالمحافظة، وذلك عقب موجة من الطقس الحار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الخفيفة.

طقس البحيرة اليوم السبت

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، حار نهارًا ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء، بينما من المتوقع أن يشهد غدًا الأحد نشاط للرياح أحيانًا، وطقس غائم جزئيًا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح (شمالية شرقية : شمالية غربية)، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

تحذيرات أثناء القيادة في الشبورة

وكانت قد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا، تطالب فيه المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة لا سيما في حالة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث، كما ناشدت المواطنين أيضا بعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال الأيام المقبلة وذلك لتغير الطقس مرة أخرى وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة أيضًا.

انخفاض درجات الحرارة

كانت قد شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية طقسا غير مستقر، حيث ارتفعت درجات الحرارة حتى بلغت 39 درجة مئوية، إلا أنها عاودت الانخفاض فيما يقرب من 10 درجات مئوية.