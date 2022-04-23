عاجل.. تجديد حبس طالبة الطب وزميلها بتهمة قتل آخر في مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس طالبة الطب وزميلها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميل آخر لهما داخل سيارة في أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدةن والتخلص من جثته بإلقائها في محافظة القليوبية ظنًا منهما أنهما سيخفيان معالم الجريمة.

علاقة عاطفية بين الفتاة والمجني عليه

وأفادت تحريات المباحث بأن طالبة الطب كانت تربطها علاقة عاطفية بزميلها «المجني عليه» تطورت تلك العلاقة إلى مقابلة خاصة في شقة المجني عليه، وانتهى الأمر إلى ممارسة الرذيلة تحت وعد الزواج من المجني عليه، بحسب اعتراف المتهمة في محضر الشرطة.

وعد بالزواج

وأوضحت تحريات المباحث أنّ طالبة الطب ظلت تتحدث مع زميلها عن اتخاذ خطوة جادة نحو الارتباط بها، والتقدم إليها رسميًا لكنه تهرب منها بعد علاقة محرّمة، وعندما وجدت أنّها خسرت أعز ما تملك، وأنها ستتحمل فاتورة تلك الخسارة بمفردها أمام أسرتها بيتت النية على الانتقام من زميلها.

طالبة الطب أعدت خطة قتل عشيقها مع زميلها

كشفت تحريات المباحث أنّ طالبة الطب في الفرقة الأولى بجامعة حكومية، وأنها استغلت وجود خلافات مالية بين عشيقها وزميل آخر بالكلية، وتقربت من الأخير واتفقت معه على مساعدتها في قتل المجني عليه فوافق على خطتها تلك، واستدرج المجني عليه إلى أحد الشوارع في مصر الجديدة، وخلال حديثهما داخل سيارة ملاكي كانوا يستقلونها تمكنت طالبة الطب وزميلها من قتل عشيقها بعدة طعنات قبل أن يتخلصا من جثمانه بإلقائه في الطريق العام.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتم التحفظ على السكين المستخدم في الجريمة، وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية وإعداد تقرير في نتائج الفحص، وموافاة النيابه العامة به، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.