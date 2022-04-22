طالبة بكلية الطب تقتل حبيبها انتقامًا منه بمصر الجديدة: «تخلى عنها»

أقدمت طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب على قتل حبيبها بذات الكلية ذبحًا بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد تركه لها بعد علاقة عاطفية جمعت بينهما.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد باختفائه في ظروف غامضة ومن المرجح أن تكون هناك شبهة جنائية في اختفائه.

مقتل طالب بسبب علاقة غير شرعية

وبعد مرور الوقت القانوني على البلاغ لبدء تحرك الأجهزة الأمنية، بدأت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بعمل التحريات السرية وجمع المعلومات، وتبين أن الطالب في الفرقة الأولى من كلية الطب بإحدى الجامعات الحكومية، وكانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات في ذات الكلية، وخلال الآونة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل عاطفية ما أدى إلى تركها وانفصالهما.

ورجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تورط الفتاة فى اختفائه، وباستدعاء الفتاة لسماع أقوالها وتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها استدرجت المجني عليه بواسطة زميل مشترك بينهما وقتلته ذبحًا بالسكين.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية، بعد أن أرشدت المتهمة عن السلاح المُستخدم في الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على الملابسات كاملة.

المتهمة قررت الانتقام من الضحية بسبب تهربه منها

وخلال التحقيقات مع المتهمة تبين أنها طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب في العقد الثاني من عمرها، واعترفت بأنها كانت على علاقة عاطفية مع الضحية منذ فترة والجميع كان يعلم بها، ولم تتوقف عند هذا الحد فقد تطورت لعلاقة غير شرعية فيما بينهما بعد وعده لها بالزواج، وعندما تكرر طلبها له بالزواج تهرّب منها ورفض فقررت الانتقام منه.

وأضافت أنها كانت على علم بوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد أصدقائه فاستغلت صديقه واتفقت معه على استدراجه وعندما حضر للمكان المتفق عليه أخرجا سكينًا أعداها من قبل ثم ذبحاه بها.