الدفاع الروسية: أمريكا تحضر لاستفزازات بسلاح كيماوي أو نووي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن واشنطن تحضر لاستفزازات باستخدام سلاح كيماوي أو بيولوجي أو نووي بأوكرانيا، موضحة أن هدف الاستفزاز المحتمل إجبار الصين والهند على فرض عقوبات على موسكو، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

كييف تدرس استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية في كامينسكوية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ كييف تدرس استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية في كامينسكويه الأوكرانية.

في المقابل أفادت وكالة أنباء تاس اليوم السبت، نقلا عن دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، أن روسيا تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية في موعد أقصاه الخريف الجاري.

ونقلت تاس عنه قوله في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، إن الوحدة ستتمركز في أوزهور بمنطقة كراسنويارسك، على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق موسكو.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأربعاء الماضي اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وهو إضافة جديدة للترسانة النووية الروسية.

اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن الصاروخ الروسي الباليستي الجديد، لا نظير له في العالم، منوها بأن صاروخ «سارمات» العابر للقارات، سيجبر أعداء روسيا على التفكير قبل مهاجمتها.

ومن ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن روسيا أبلغتها بشكل صحيح قبل إطلاقها التجريبي، وأن الاختبار كان روتينيًا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا.

مفاوضات روسية أوكرانية

وعقد الجانبان الروسي والأوكراني، عددًا من جولات المفاوضات، لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع، فيما أعلنت روسيا اليوم توقف المفاوضات بسبب الموقف الأوكراني.