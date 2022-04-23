أسوان تبدأ حصاد القمح مبكرًا.. وبشائر بزيادة التوريد «فيديو»

بدأت عمليات حصاد القمح في محافظة أسوان بشكل مبكر نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، وجرى توريد 166 ألف طن من القمح حتى الآن في ظل انتظام عمليات التوريد وعدم وجود أي معوقات.

توريد محصول القمح للحكومة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسوان تبدأ الحصاد مبكرا وبشائر بزيادة توريد محصول القمح».

استصلاح 3 فدادين لزراعة القمح

قال أحد المزارعين، إنه كان يعيش في الإسكندرية ويعمل كمشرف هندسة تشطيبات، وهو مجال بعيد عن الزراعة، وعندما علم بوجود مشروعات للشباب والخريجين افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر الحصول على قطعة أرض بمساحة 6 فدادين ومنزل.

ولفت أنه استصلح منها 3 فدادين، وزرع منها فدان ونصف من محصول القمح، وفدان ونصف «حجازي» لتسمين المواشي، «الحمد لله زرعت في الموسم، ومع الإرشادات الزراعية، وفضلت ماشي معاهم ومكنتش أعرف أي حاجة عن الزراعة، والإرشاد الزراعي علمنا كل حاجة مثل المناخ والتحليل الزراعي».

وتابع: «واتعلمنا إزاي نشوف الأرض لو محتاجة مياه أو كيماوي، كل دة اتعلمناه في الإرشاد الزراعي»، ولفت أنه ينوي توريد محصوله للحكومة.

توفير الأسمدة ومياه الري

قال مزارع آخر، إنه يعيش في قرية «الأشراف» واستلم 12 فدانًا زرع منها 4 فدادين، 2 قمح و2 برسيم وفدان مانجو، لافتا أنه بفضل القيادة السياسية والرئيس السيسي جرى توفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية ومياه الري والإرشاد الزراعي.

الفدان الواحد ينتج 12 أردبًا

وأوضح أن المحصول في الأراضي المستصلحة ينتج من 8 لـ 12 أردبًا وفي الأراضي الطينية من 18 لـ 25 أردبًأ، «ربنا أكرمنا الحمد وده خير لينا ولبلدنا وهنورد المحصول بتاعنا لمطاحنا لينا ولأهلنا».