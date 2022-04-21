«حياة كريمة» تحصر مصانع أسوان المتعثرة ضمن مبادرة «ابدأ»: هترجع للإنتاج تاني

نجحت مؤسسة حياة كريمة، في حصر ومتابعة المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بالعلاقي في محافظة أسوان، في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، للوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المصانع عن العمل، ووضع الحلول المناسبة لعودتها للعمل والإنتاج.

«ابدأ» تنعش الاقتصاد وتقضي على البطالة

أوضح الدكتور محمد صالح، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن مبادرة «ابدأ» تمثل خطوة مهمة من مؤسسة حياة كريمة، في منح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، للعودة من جديد للعمل والإنتاج، وعودة دوران الماكينات، بما يعني بالضرورة تزايد فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، وانتعاش الاقتصاد المصري.

تراخيص وتمويل ودعم خطوط إنتاج مطورة

أشار المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بأسوان، إلى أن الخدمات المقدمة للمصانع، تتمثل في: المساعدة في التراخيص، وتقديم تمويل، والدعم بخطوط إنتاج متطورة، وغيرها من سبل الدعم اللازمة، لافتة إلى أن هناك العديد من المصانع المتوقفة عن العمل، أو المتعثرة لأسباب مختلفة، وأن شباب المؤسسة يتحرك كخلية نحل، لا تهدأ لحصر تلك الأسباب، لمهيد الطريق للقائمين على مبادرة «ابدأ»، لتحديد التدخلات المناسبة، وعودة الحياة للمصانع في كل أنحاء أسوان.

لجنة تطوير الريف المصري تجوب القرى

كانت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، قد أكدت أن الحكومة، تمضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية؛ لتوفير جودة الحياة اللائقة بأهالينا في القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، تجوب القرى المستهدفة، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومتطلبات العمل، واحتياجات المواطنين الفعلية.