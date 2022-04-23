أوكرانيا: مقتل 21600 جندي روسي وتدمير 2205 دبابات منذ بداية الحرب

كشفت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن حصيلة العملية العسكرية الروسية في أراضيها، موضحة أن قواتها تمكنت من قتل 21600 جندي روسي، وتدمير 69 وحدة مضادة للطائرات، إلى جانب 182 طائرة مسيرة، وذلك منذ 24 فبراير الماضي حتى الآن.

الدفاع الأوكرانية: تدمير 2205 دبابات روسية

وتضمن بيان القوات المسلحة، تدمير 2205 دبابات، و154 طائرة هليكوبتر، إلى جانب 403 أنظمة مدفعية، و177 مقاتلة، فضلا عن 1543 مركبة حربية و8 مراكب و67 خزانات وقود، و27 آلية خاصة، و4 أنظمة قاذفات، بحسب الوكالة الرسمية الأوكرانية.

الدفاع الروسية: تدمير 3 مستودعات للصورايخ

وعلى الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، حصيلة 24 ساعة من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 3 مستودعات للصواريخ في منطقة تشيرفونوي، كما تمكنت من إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز MI 8 بالقرب من تشوجويف.

وتضمن بيان وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز SU 25 في منطقة خاركيف، إضافة إلى تدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

روسيا تشن عملية عسكرية على أوكرانيا لحماية أمنها القومي

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، دفاعا عن حدودها وأمنها القوميين من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وللقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد في شرق أوكرانيا.

إلا أن تلك العملية الروسية، أثارت غضب الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، إلى جانب العديد من رجال الأعمال الروس المؤيدين للعملية العسكرية أو المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الأمر الذي أدى إلى غضب روسي كبير ففرضت موسكو عقوبات مماثلة.