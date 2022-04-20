الدفاع الروسية تعلن اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إن الصاروخ الروسي الباليستي الجديد، لا نظير له في العالم، منوها بأن صاروخ «سارمات» العابر للقارات، سيجبر أعداء روسيا على التفكير قبل مهاجمتها.

فى سياق متصل، قال بوتين قبل قليل، إن روسيا واجهت عقوبات غير شرعية، منوها بأن الخطوات غير الودية من بعض الدول ضد قطاع التعدين في روسيا، أثر على هذا القطاع.

بوتين: روسيا واجهت عقوبات غير شرعية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل نحو شهرين، وتحديدا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

فيما أُجري عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا، ولم تسفر المفاوضات عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.