روسيا: تدمير 3 مستودعات أوكرانية للصواريخ في منطقة تشيرفونوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 3 مستودعات أوكرانية للصواريخ في منطقة تشيرفونوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز MI 8 بالقرب من تشوغويف، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز SU 25 في منطقة خاركيف .

إسقاط 3 مروحيات أوكرانية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا أمس.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا.

توقف المفاوضات

فيما تعقدت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، والتى انطلقت إثر اندلاع الحرب، وعُقدت آخر جولاتها فى تركيا ولم تسفر عن نتائج، وأعلنت قناة «روسيا اليوم» عن توقف المفاوضات.