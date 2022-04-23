موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٢ للقطاع الخاص.. تصل لـ5 أيام

بدأ عدد من موظفي القطاع الخاص في التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشأن موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٢ للقطاع الخاص، تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المُعظم، وهو الأمر الذي يعزى إلى ترتيب البعض لإجازات عملهم، وحجز تذاكر السفر لبعض مساقط رأسهم، وحجز البعض لقضاء إجازات في تلك الفترة.

وعلى نقيض قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي حدد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٢ للوزارات، والهيئات، والمصالح الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، من يوم السبت 30 إبريل حتى الخميس 5 مايو، مع دمج إجازة عيد الفطر مع إجازة عيد العمال، بواقع 6 أيام، إلا أن الإجازة للقطاع الخاص لم تُحدد أيامها بعد.

ترك تواريخ إجازة عيد الفطر ٢٠٢٢ القطاع الخاص لما ستسفر عنه «رؤية العيد»

وترك وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحديد موعد أيام الإجازة طبقاً للرؤية الشرعية التي ستجريها دار الإفتاء المصرية حول موعد انتهاء شهر رمضان المُعظم، وإذا ما كان 29 يوماً أم 30، إذ أصدر قراراً وزارياً يتضمن أن يكون «أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك»، دون تحديد تواريخ تلك الأيام، كإجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

ووفق توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فإن أول أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٢، سيكون يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وبهذا؛ فإن إجازة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٢ للقطاع الخاص، ستكون يومي 2 و3 مايو المقبلين.

الإجازة فلكياً 5 أيام للقطاع الخاص.. من الجمعة للثلاثاء

وبحسب التوقعات الفلكية لموعد عيد الفطر المبارك ٢٠٢٢؛ فإن الاجازة ستكون 5 أيام، تبدأ من يومي الجمعة والسبت، مع اعتبار يوم الأحد الموافق الأول من مايو إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، مع يومي إجازة العيد أيام 2 و3 مايو، ليعود موظفي القطاع الخاص للعمل يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022.