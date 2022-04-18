موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام.. تصل لـ8 أيام

زادت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام، التي يستعد فيها الموظفون وغيرهم لقضاء العيد على الشواطئ أو برفقة الأهل في المحافظات المختلفة، حيث تجتمع الأسرة للاحتفال بأجواء صلاة العيد ومن بعدها زيارة الأقارب.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام

وترصد «الوطن» في التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام، وفق بيان الحكومة الصادر اليوم؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

ووفق القرار الصادر من مجلس الوزراء، بشأن موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام، تم تحديد موعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر المبارك بقرار واحد، إذ إن موعد إجازة عيد العمال 2022 مع إجازة عيد الفطر المبارك 2022، لتبلغ مدتها 6 أيام كاملة؛ تبدأ من السبت 30 إبريل وحتى الخميس 5 مايو.

ولم يشمل قرار مجلس الوزراء القطاع الخاص، بل اقتصر على شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل حتى الخميس 5 مايو.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

وفي سياق متصل، ينتظر العاملون في القطاع الخاص أن يُصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قرارا بـ موعد إجازة عيد الفطر هذا العام.

باقي الإجازات الرسمية في 2022

وبخلاف الإجازات المتبقية هذا الشهر، حيث عيد تحرير سيناء، 25 أبريل، إجازة عيد العمال، 1 مايو، شم النسيم، وعيد الفطر المبارك، فهناك عدد من الإجازات في العام الجاري وهي:

1- إجازة رسمية لثورة 30 يونيو 2022.

2- عيد الأضحى المبارك، ودائمًا ما تكون إجازته 5 أيام أو أكثر، وتبدأ إجازته يوم 17 يوليو 2022، حتى 23 يوليو 2022.

3- إجازة عيد الثورة السبت 23 يوليو 2022.

4- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 2022.

5- إجازة رأس السنة الهجرية 12 أغسطس 2022.

6- المولد النبوي الشريف 18 أكتوبر 2022.