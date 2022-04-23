اليوم.. غلق باب تلقي أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الهجرة، اليوم، باب التسجيل والتقدم للجامعات الخاصة والأهلية للطلاب القادمين من الجامعات الأوكرانية وذلك بعد الأحداث التي وقعت بين أوكرانيا وروسيا، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تلقي الطلبات للطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية الذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لاختبارات تحديد المستوى نهاية مارس، وإتاحة التسجيل لهم من الأربعاء وحتى اليوم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وزارة التعليم العالي

أضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم إجراء اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين المتقدمين للجامعات الأوكرانية خلال شهر مايو المقبل، بعد يوم 15 من الشهر نفسه، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة على الالتزام الكامل بالضوابط التي حددها مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن.

المجلس الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع تزامن الدراسة وشهر رمضان.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مساء اليوم اجتماعه الدوري بجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالدعبدالغفار، ورؤساء الجامعات، ومن المقرر أن يناقش المجلس الاستعدادات والجاهزية للمستشفيات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، وكذلك الاستعداد ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تزامنًا مع أعياد الربيع، مع التأكيد على استمرار عمل التيرم الثاني دون تأجيل أو تغيير.