الجامعات الخاصة والأهلية تعلن فتح باب الحجز لعدد من البرامج الدراسية

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق الجامعات المقبل 2022-2023، من خلال التجهيز لفتح باب التقديم المبكر للالتحاق بكليات وبرامج الجامعات الخاصة، من خلال البدء في الحجز لعدد من البرامج الدراسية وخاصة البرامج الدراسية الجديدة، كما أعلنت عدد من أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة عن فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بمختلف البرامج مع ضرورة التشديد على تطبيق الالتزام بتطبيق القرارات والاشتراطات التي أقرتها الجامعات الأم.

الجامعات الخاصة

وأكد الدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس أمناء الجامعة سيناقش في اجتماعه المقبل إمكانية اتخاذ قرار بفتح باب التسجيل والحجز للالتحاق بعدد من برامج الكليات المختلفة لـ تنسيق الجامعات 2022 مع الالتزام بكافة القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، لافتا إلى أن الحجز والتسجيل سيكون للطلاب المصريين الدراسين بالخارج والطلاب الوافدين، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات التي اقرها الأعلى للجامعات .

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2022 بشان استقبال الطلاب والوافدين والطلاب المصريين الدراسين في الدول العربية الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة، لافتا إلى أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية فسيتم الالتزام بالتنسيق الموحد للقبول بالجامعات الخاصة على الموقع الالكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة، مع الالتزام بكافة الضوابط و المعايير الخاصة بقواعد القبول .

الجامعات الأهلية و الدولية

وفي ذات السياق، أعانت جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها شرم الشيخ و رأس سدر و الطور أن من يرغب الالتحاق بجامعة الملك سلمان الدولية سيتم فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2022-2023 خلال شهر مايو.