تزايدت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يهتم القاطنون بالأقاليم بمعرفة المواعيد وخاصة الإفطار وذلك بعد صيام ساعات طويلة، بينما يقوم بعضهم بتوزيع وجبات على الصائمين سواء في موائد الرحمن أو على الطرق وذلك لإفطار الصائمين المسافرين الذين تضطرهم ظروفهم للسفر وقت الإفطار.

وحرصا من جريدة«الوطن» على تقديم مختلف الخدمات للقراء، نقدم موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وفقا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ويحين موعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة كفر الشيخ، في تمام الساعة 6:30 دقيقة مساءً بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وففقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، حيث يمكن للصائمين تناول الإفطار عقب رفع الأذان الأول أو الانتظار حتى الانتهاء من رفع الأذان، وبعد ذلك تناول الوجبات المختلفة بأنواعها.

كما يمكن للصائمين تناول التمور والعصائر التي يتم توزيعها في المساجد وذلك لمن يفضلون أداء الصلاة أولا في المسجد ثم تناول الإفطار بعد ذلك مع الأسرة، بينما يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:53 دقيقة مساءً، حيث يؤدي المصلون صلاة العشاء أولا ثم صلاة التراويح التي لا تزيد عن نصف ساعة وفقا لوزارة الأوقاف.