جامعة أسيوط تطلق النسخة العاشرة لمؤتمر «كونسلتو» في مايو المقبل

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن مساهمة الجامعة في إطلاق المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، والذى ينعقد بتعاون ممتد عبر السنوات الماضية يجمع بين جامعة أسيوط وجمعية الطب التكاملي وجامعة بدر، والتي من المقرر أن يشهد مقرها الجديد بمدينة ناصر بأسيوط، استضافة أعمال المؤتمر المنعقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو القادم 2022، وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة العمل الطبي في مختلف التخصصات بالجامعات المصرية.

جمعية الطب التكاملي في أسيوط

وأشار الدكتور طارق الجمال أن جمعية الطب التكاملي إحدى الجمعيات الطبية الرائدة التي تعمل تحت مظلة جامعة أسيوط، والتي تعد أول جمعية متخصصة في الطب التكاملي واضطرابات النوم على مستوى الجمهورية والرابعة عالميا، مما يؤكد على مكانة أساتذة الجامعة وريادتهم العلمية في مختلف المجالات.

وكشف الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، ورئيس جمعية الطب التكاملي، أن الجديد في النسخة العاشرة من مؤتمر الجمعية هو انطلاق أعماله في رحاب جامعة بدر بمدينة ناصر «الهضبة»، تزامنا مع قرب بدء الدراسة بمقر فرع جامعة بدر الجديد بمحافظة أسيوط.

المؤتمر برئاسة شرفية من مستشار رئيس الجمهورية

وأضاف أن المؤتمر منعقد تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ويحظى برئاسة شرفية من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور أحمد طارق أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري.

«كونسلتو» عنوان النسخة العاشرة من المؤتمر

وأوضحت الدكتورة سوزان سلامة الأستاذ بقسم أمراض الصدر ورئيس المؤتمر، أن عنوان النسخة العاشرة من مؤتمر الجمعية «كونسلتو» يأتي متوافقاً مع رسالة الجمعية، والتي كان لها السبق منذ سنوات إلى نشر ثقافة الطب التكاملي كأحدث النظم الطبية في التعامل مع المرضى، مضيقة أنه من المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر عدد من الجلسات العلمية لبحث الوضع الصحي الراهن فى محافظة أسيوط ، واستشراف ملامح الثورة العلمية القادمة في المجال الطبي.

يأتي ذلك إلى جانب عرض حالات مرضية تحتاج إلى خدمة طبية متداخلة بين أكثر من تخصص طبي لتحقيق أفضل خدمة تشخيصية وعلاجية، إلى جانب ورش عمل متخصصة في موضوعات المؤتمر، وذلك بمشاركة حشد من كبار أساتذة الطب من مختلف الجامعات وأطباء وصيادلة مستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.