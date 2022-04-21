5 قرارات لمجلس جامعة المنصورة منها ‏4 دبلومات مهنية بكلية الطب

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماع جلسته رقم 585، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة التي تهم العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ، وترقية 9 أعضاء لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عدد 11 عضواً بوظيفة مدرس.

تكريم اثنين من العاملين بطب المنصورة

وكرم مجلس جامعة المنصورة اثنين من العاملين بكلية الطب، وذلك لتميزهما بالنشر الدولي في الأبحاث العلمية، وهما الدكتور سامي علي محمد إبراهيم جبر، اخصائي معمل أول (تحاليل طبية) بكلية الطب، قسم التشريح، لتميزه بالنشر الدولي في أبحاث العلوم الطبية، والدكتور يسري السيد الشريف، الكيميائي بقسم الفارما في كلية الطب، وذلك لتميزه بالنشر الدولي في أبحاث العلوم الطبية.

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة، فقد تم إحاطة المجلس علماً بموافقة الدكتور رئيس الجامعة على معاملة عدد 2 مواطنين من الجنسيات العربية، مواطن يمني الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إعفاء 2 من طلاب الدراسات العليا من رسوم الخدمات التعليمية المقررة، نظراً لظروفهم المرضية.

إنشاء 4 دبلومات مهنية بكلية الطب

ووافق مجلس جامعة المنصورة على إنشاء 4 دبلومات مهنية بكلية الطب، واعتماد اللوائح الداخلية لها، وتتضمن دبلومة مهنية في أمراض وجراحات جلوكوما العين، ودبلومة مهنية في طب وجراحة القرنية والأمراض الخارجية للعين، ودبلومة مهنية فى طب الجنين تخصص النساء والتوليد، ودبلومة مهنية في تخصص تصوير الثدي بقسم الأشعة التشخيصية.

وقرر المجلس، في اجتماعه اليوم، الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ممثلة فى كلية الطب البيطري، وجامعة «أبهيروا» للزراعة والطب البيطري، ممثلة فى المركز القومي لبحوث أمراض الأوليات، بدولة اليابان، وكذلك الموافقة على عقد اتفاقية التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجمعية الوطنية للرياضة «فاسيل ليفسكي» في بلغاريا، بهدف تشجيع التبادل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والبحث والطلاب والموظفين الإداريين.