مقتل 3 جنود باكستانيين عبر هجوم من الأراضي الأفغانية

أعرب الجيش الباكستاني، اليوم، عن قلقله البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية مجددا عبر الحدود مع أفغانستان، عقب إطلاق مسلحين النار على موقع عسكري باكستاني، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، بحسب ما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

هجوم أفغاني على موقع للجيش الباكستاني ومقتل 3 جنود

قال الجيش الباكستاني في بيان له، إن المسلحين الأفغان أطلقوا النار على موقع للجيش بمنطقة وزيرستان الشمالية المضطربة بينهما، عقب أيام قليلة من تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندوز الشمالية بأفغانستان، أسفر عن مقتل 33 شخصًا.

وتعاني البلدان المتجاوران من هجمات إرهابية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، ما يكشف حقيقة التحديات الأمنية التي تواجه تلك الحكومات، خاصة حكومة طالبان، التي تمكنت من الوصول إلى السلطة في أغسطس الماضي، عقب انسحاب فوضوى للقوات الأمريكية كذلك حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعد انتهاء الحرب التي فُرضت عليهم منذ 20 عامًا، تاركة البلاد في انهيار اقتصادي وأمني.

مقتل 47 مواطنا بهجمات جوية باكستانية على الأراضي الأفغانية

وكان تنظيم داعش الإرهابي التابع لولاية خراسان، قد أعلن في وقت سابق، مسؤوليته عن عدة هجمات إرهابية استهدفت الأقلية الشيعية في كابول، في الوقت الذي أكدت في السلطات الأفغانية التابعة لطالبان، عن مقتل حوالي 47 شخصا في هجمات بالطائرات الباكستانية التي اخترقت المجال الجوي الأفغاني، خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نفته إسلام أباد مرارا وتكرارا.

طالبان تحطم طموحات عمران خان في الاستقرار

واعتقدت حكومة باكستان برئاسة عمران خان حينها، بأن وصول طالبان إلى سدة الحكم في البلاد من شأنه أن يخفف حدة التوتر بين الجارتين، إلى أن الواقع كان مختلفا، حيث اشتد الصراع بين البلدين وبدأ سيل الاتهامات والصراع مجددا بينهما، حيث تقول باكستان إن جماعات متشددة تشن هجمات ضدها من أراضي أفغانية، وهو ما تنفيه طالبان.