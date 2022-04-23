هل غدا الأحد 24 أبريل 2022 إجازة رسمية؟.. مصدر حكومي يُجيب

زادت تساؤلات المصريين على منصّات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية حول «هل غدا الأحد 24 إبريل 2022 إجازة رسمية؟»، تزامنًا مع اعتبار يوم الاثنين 25 أبريل 2022، كإجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم، حسبما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإجازة 25 أبريل.

ويأمل البعض في أن يكون يوم الأحد الموافق 24 أبريل إجازة رسمية، حتى يستفيدوا بها مع إجازات أيام الجمعة والسبت والإثنين، وهو ما أدى لتزايد التساؤلات حول «هل غدا الأحد 24 أبريل 2022 إجازة رسمية؟».

وقال مصدر حكومي، إنّ الإجازات الرسمية تُحدد بموجب قرار رسمي يصدر إما من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصفته، أو وزير القوى العاملة محمد سعفان فيما يتعلق بإجازات القطاع الخاص بالنسبة للأخير، وأن غداً الأحد 24 أبريل، لم يصدر قرار رسمي بشأن اعتباره إجازة رسمية يُعطل فيها العمل بالوزارات والهيئات الحكومية.

مصدر: 25 أبريل اليوم الوحيد الذي صدر به قرار الإجازة هذا الأسبوع

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ قرار رئيس الوزراء بشأن إجازات عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء لم يتضمن يوم الأحد 24 أبريل، ولكن اقتصر على يوم الاثنين الموافق 25 أبريل، سواء في القطاع الخاص، أو شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، والوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.

وعن موقف عيد القيامة المجيد، والذي يحتفل به الأقباط غدا الأحد 24 أبريل 2022، وموقفه من اعتباره إجازة رسمية من عدمه، قالت المصادر، إنّ المصالح الحكومية والوزارات والهيئات والشركات الحكومية لن يُعطل العمل فيها، لعدم صدور قرار بـ«الإجازة الرسمية».

قرار لرئيس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات التي تُعطل فيها المصالح الحكومية

وأوضحت المصادر، أنّ هناك قرارًا، سبق وأن أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عام 2018، حمل رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات، ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ولم تتضمن «عيد القيامة المجيد»، وإنما «عيد الميلاد المجيد» الموافق 7 يناير من كل عام بالنسبة لعيد الإخوة الأقباط، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وذلك بالنسبة للاحتفالات التي ستجري هذا الأسبوع.