مبادرة «لمصر» لدعم صحة أطفال المدارس تبدأ خدماتها بمركز قوص في قنا

نجحت مبادرة «لمصر.. أطفال مصر مستقبل مصر» لدعم صحة أطفال المدارس والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولي «وسي إس أر إيجبت» في البدء في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لطلاب جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بمركز قوص بقنا، بعد انتهاءها من تقديم خدماتها لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية بمركز الوقف.

وأكدت نادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي أن مبادرة «لمصر.. أطفال مصر.. مستقبل مصر» يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية ودعم من الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وبالتعاون مع أستاذة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا.

معالجة الأمراض التي تؤثر على تحصيل الطلاب

وأشارت حسني إلى أن إطلاق المؤسسة للمبادرة يأتي في إطار دور البنك التجاري الدولى في دعم خطط التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة لتشمل جميع الأمراض والمشكلات الصحية التي تأثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسي، وتتنوع هذه الخدمات ما بين الكشف على أمراض العيون وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية، كذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الأنميا والسكر.

والعرض على أطباء الأطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية فضلا عن نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالأمراض بشكل عام بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الأطباء في محافظة قنا، للقيام بدورهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية للأطفال، وأحدث طرق علاجها عالمياً.

ومن ناحيته، أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن مبادرة «لمصر» تستهدف تقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافي واسع، وهي جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص بقنا من خلال مكافحة أمراض العيون والقضاء على مسببات العمي والكشف عن الأنيميا والكشف عن السكري والأمراض الجلدية وأمراض الصدر وأمراض القلب.

أهداف مبادرة «لمصر»

وأشار عبدالفتاح أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في نطاق جغرافي ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في مركز الوقف بمحافظة قنا تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من تنظيم قوافل طبية جابت 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى المركز المختلفة وقدمت خدماتها لعدد 22 ألف طالب في المدارس المستهدفة، وبدأت المبادرة في تقديم خدماتها لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمركز قوص بقنا وعددهم 93343 طالبا في 169 مدرسة.