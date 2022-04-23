بوتين يطلق عملية إنقاذ لحطام «موسكفا» لحماية الأسرار واستعادة الجثث

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية إنقاذ لحطام سفينة «موسكفا» الغارقة قبالة سواحل أوديسا، من أجل تأمين الأسرار العسكرية وإعادة جثث البحارة القتلى والمفقودين، وفقا لتصريحات خبراء بحريون روس.

8 سفن لإنقاذ أسرار «موسكفا»

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية، فإن عملية الإنقاذ مكونة من 8 سفن، على رأسها «كومونا» السفينة الحربية الأقدم في العام، إلى جانب غواصة، وذلك للوصول إلى موقع غرق «موسكفا» بالقاعدة البحرية المتواجدة بشبه جزيرة القرم.

ومن جانبه، يرى الخبير العسكري الروسي هاي ساتون، أن الهدف من عملية الإنقاذ التي دشنها الرئيس الروسي، هو استرداد مواد مشفرة وأجهزة راديو ومفاتيح تشير إلى رموز سرية، إلى جانب أي أسلحة أخرى، أو معلومات قد تساعد أي قوة أجنبية معادية لموسكو في استخدامها ضدها.

فشل متوقع لمصير العملية

وتقبع موسكفا تحت سطح الماء بحوالي 50 مترا، ويعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن تقوم السفن الروسية بإنقاذ حطام السفينة الكامل.

ويرى العديد من الخبراء أن عملية الإنقاذ لن تكون سهلة، وربما لن تتمكن السفن الروسية المشاركة فيها من إنقاذ حطام السفينة الكامل، حيث تقبع «موسكفا» تحت سطح الماء بحوالي 50 مترا، وذلك منذ أكثر من أسبوع جراء هجوم صاروخي أوكراني، بحسب «سكاي نيوز».

وفاة شخص وفقدان 27 آخرين جراء غرق «موسكفا»

ولم تتداول السلطات الروسية أي بيانات حول الواقعة، أو إجمالي الضحايا مكتفية بالإعلان عن مقتل جندي وفقدان 27 آخرين، إلا أن الأمر أشعل غضب أسر الضحايا الذين لا يعلمون مصير أبنائهم وكذلك لم يعثروا على جثامينهم حتى الآن.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل« البريطانية، فإن السلطات الروسية حذرت أقارب الضحايا من الحرمان من التعويضات المالية حال اللجوء إلى وسائل الإعلام.