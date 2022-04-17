بعد غرق سفينة موسكفا.. التلفزيون الروسي يعلن بدء الحرب العالمية الثالثة

أعلن التلفزيون الروسي الحرب العالمية الثالثة، وذلك بعد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اعترفت فيه بغرق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود نتيجة لضربة قوية وأكدت مقدمة أولغا سكابييفا من روسيا 1 أن روسيا تقاتل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي، ليعلن التلفزيون الروسي الحرب العالمية الثالثة، إذ قال إنّه ذلك جاء تزامناً مع تصاعد الغزو المستمر لأوكرانيا إلى الحرب العالمية الثالثة، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

التلفزيون الروسي يعلن الحرب العالمية الثالثة

وقال مذيع التلفزيون الروسي الذي أعلن الحرب العالمية الثالثة: يمكن للمرء أن يسمي بأمان ما تصاعد في الحرب العالمية الثالثة، هذا مؤكد تمامًا في الوقت الحالي، نقاتل بالتأكيد ضد البنية التحتية لحلف الناتو، إن لم يكن حلف الناتو نفسه، نحن بحاجة الى الاعتراف بذلك.

وفي السابق، أصاب صاروخا كروز الأوكرانيان المضادان للسفن من نبتون 529 من طاقم موسكفا ليتسبب ذلك في غرق السفينة الحربية، إلا أنّ روسيا كانت قد نفت هذا الادعاء وذكرت أنَّ موسكفا أصيبت بأضرار من جراء حريق عرضي وانفجار ذخيرة.

آلاف القتلى من الجيش الأوكراني

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنَّ 3 آلاف جندي أوكراني قتلوا وأصيب 10 آلاف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لشبكة CNN: فيما يتعلق بجيشنا، من بين الأعداد التي لدينا، نعتقد أننا فقدنا 2500 إلى 3 آلاف، لدينا 10 آلاف جريح، من الصعب تحديد عدد الذين سينجون.

وقال زيلينسكي إنّ هناك صعوبة في تحديد عدد الضحايا المدنيين بسبب نقص المعلومات من المناطق المحظورة في جنوب وشرق أوكرانيا.

وكان أحد رجال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البارزين قد قال إنَّ الدعم الغربي لأوكرانيا يرقى إلى صراع مباشر مع روسيا، وتابع: «ما تصاعدت إليه الحرب يمكن أن يطلق عليه بأمان الحرب العالمية الثالثة، هذا مؤكد تمامًا».