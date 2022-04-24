حظك اليوم برج الحمل الأحد 24-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يعد مولود برج الحمل من أكثر الشخصيات المفعمة بالطاقة الإيجابية والحيوية والنشاط، ما يساعدهم على نشر البهجة في المكان الذي يتواجد به، كما أن لديه ثقة كبيرة في نفسه تجعله يتميتع بالاستقلالية التامة، وعندما يقبل على اتخاذ قرار خاص بمستقبله، تكون قراراته صارمة، الأمر الذي يساعدهم للوصول إلى المناصب العلياوالقيادية في وقت قصير من الزمن، كما أن لديه شجاعة كبيرة، تجعله لا يخاف من مواجهة التحديات التي يتعرض لها، لكنه يحرص على حل تلك الأزمات.

وتساعد شجاعة مولود برج الحمل صاحبه على خوض المغامرات وتجربة الاشياء الجديدة والمتنوعة، كما أنّ لديهم القدرة الكبيرة على تحويل الأحداث العادية إلى أحداث مشوقة، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع زحل بمنزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

عيوب برج الحمل

من أبرز عيوب برج الحمل الأنانية، فعندما يتعلق الأمر بالفوز في شيئ، فيقوم بفعل أي شيئ حتى يستطيع الفوز على الآخرين، دون أن يلتفت إلى نتائج فعلته تلك، كما أنه شديد الغضب، ولا يعرف كيفية التحكم في غضبه ذلك، ما يجعله يفقد الكثير من المحيطين به.