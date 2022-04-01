حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، شجاع، مغامر، كما أنه يعشق السفر والحركة، كما أنه يرفض أن يكون في روتين أو ملل بمختلف نواحي الحياة سواء كان العمل أو الحياة الشخصية فهو يحب التجديد، ويعمل دائما على تطوير حياته، وعلى الجانب الآخر يتميز مولود برج الحمل بالاتزان والرزانة فهو يكره ان يأخذ أي خطوة سريعة في حياته، ويحب أن يفكر جيدا قبل أي قرار.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل استغلال حركة القمر الجديد في برجك وتستقبل يومك بقدرة على التواصل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

متوقع اليوم أن تلفت إليك الأنظار وتبدو متألقا تجاه الطرف الآخر وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل، الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

وينتمي برج الحمل للأبراج النارية فهو يحب أن ينجز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل وإذا خير بين المال والشهرة سوف يختار الشهرة فهو يحب أن يحقق النجاح والصيت الذايع في حياته، كما أن حياته مليئة بالحيوية والاندفاع وخطواته مدروسة.

عيوب برج الحمل

وأبرز عيوب برج الحمل أنه متقلب المزاج ويحب الامتلاك كما لأنه يغار على حبيبه وشريك حياته، بدرجة تصل لجعل البعض يشعر بالخنقة والضيق، كما أنه يستطيع أن يسيطر على كل المواقف لدرجة تجعل من حوله يشعروا بالضغط.