نصائح مهمة قبل شراء الشبكة.. ابعد عن الذهب الكسر واحصل على فاتورة

أجمع تجار الصاغة بالغرف التجارية، على عدة نصائح للمقبلين على الزواج قبيل شراء الشبكة فى ظل الارتفاعات المتتالية، مؤكدين أن الذهب زينة وخزينة، وقال هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفرالشيخ، أن هناك طرق كثيرة يجب الأخذ بها قبيل شراء الشبكة.

طرق يجب اتباعها قبل شراء الشبكة

- زيارة أكثر من محل للسؤال عن سعر المصنعية حيث يختلف من محل لآخر.

- الحصول على فاتورة من محل الذهب عند الشراء يكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والوزن الرسمي في الفاتورة، للحماية من غش الأعيرة.

- التأكد من دمغ الذهب والبعد عن الذهب المشغول الأكثر مصنعية.

نصائح مهمة وطرق كشف الذهب الأصلي من المغشوش

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على المستهلكين ضرورة تجنب المحال التي تبيع ما يعرف بكسر الذهب لأنها تبيع الذهب المستهلك والقديم بعد شرائه وتنظيفه وإصلاحه ولا تضع الذهب فى فاترينة العرض.

وعن الطرق التقليدية لمعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش، نصح باستخدام المغناطيس، فلو انجذب الذهب إليه فيعني ذلك أنه يحتوي على نسبة من الحديد، ومن بين طرق معرفة الذهب الحقيقي أيضا؛ وضع قطعة الذهب في الخل وإذا تحوَّلت إلى اللون الأسود تكون مغشوشة؛ لأن الذهب لا يتفاعل مع الأحماض والعناصر.

بالإضافة إلى أنه يمكن فرك قطعة الذهب بالسيراميك فإذا ترك أثراً أو لوناً أصفر على السيراميك كان ذهباً مُقلداً، وقال أيضا إنه يجب الشراء من مكان موثوق، والحصول على فاتورة ضريبية بها تفاصيل السعر والوزن وتاريخ الشراء وعليها ختم البائع.

أفضل أنواع الذهب الخالص

وأشار «نجيب»، إلى أن الذهب يتكون من عدة أعيرة، أفضلها عيار 24 البندقي لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، وقد يُضاف 1% من عنصر آخر هو الفضة أو النحاس أو الزئبق، يليه عيار 21 بنسبة ذهب 91.7%، و5% من عنصر الفضة و1.3% من الزنك، بالإضافة إلى 2% من النحاس، وتقل نسبة الذهب في العيارات التالية وتكون في عيار 18 بنسبة 75%، ومعها 15% من عنصر الفضة، و10% من عنصر النحاس.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1240 جنيها.

- بيع عيار 21 بسعر 1.085 جنيه.

- بلغ سعر عيار 18 930 جنيها.

- بيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و680 جنيهًا