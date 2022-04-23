«المصري للتأمين» يكشف 6 أخطار للسيارة الكهربائية.. هجمات إلكترونية

مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، وتسارع انتشار استعمال السيارات الكهربائية بين الأفراد لتحتل الكهرباء الوقود البديل لوسائل النقل المستقبلية، اهتم الاتحاد المصري للتأمين بإبراز التغيير الجوهري للأخطار التي قد تواجه مصنعي السيارات والموردين، وبالتالي منتجات شركات التأمين.

3 أنواع من السيارات الكهربائية

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أنواع السيارات الكهربائية والمركبات الحديثة التي يشملها برامج التأمين المختلفة، وهي كالآتي:

1- سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات، BEVs، وتعتمد بنسبة 100% على طاقة البطارية كوقود.

2- سيارات كهربائية هجينة، متصلة بالكهرباء PHEVs، وتعمل بالطاقة الكهربائية حتى نفاذ شحن البطارية، لتتحول تلقائيا إلى العمل بالوقود التقليدي، كالبنزين أو الغاز الطبيعي.

3- سيارات كهربائية هجينة HEVs، يتم استعمالها عبر محرك احتراق داخلي، بالإضافة محركات كهربائية تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات.

كما كشف الاتحاد المصري للتأمين عن دراسته في الوقت الحالي عن إعداد برامج للتأمين على السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تشجيع الدولة للأنشطة المستدامة والتي تهتم بالحفاظ على البيئة.

6 أخطار لاستخدام السيارات الكهربائية.. أبرزها ارتفاع تكاليف البطارية

واستعرض الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، 6 أخطار قد يتعرض لها سائق السيارة الكهربائية، وبالتالي ضرورة التأمين عليها، وهي «الحرائق، وأخطار الاصطدام والحوادث الشخصية، والمتطلبات الخاصة بالصيانة، وارتفاع تكلفة البطارية، والتأثير البيئي، وأخيرا خطر التعرض لهجمات إلكترونية».

فيما توقع الاتحاد في نشرته، وفقا للتغير المناخي وقضايا البيئة، أن يكون ذلك أكبر دافع للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، واستبدال الكهرباء للوقود التقليدي لتشغيل المحركات والمركبات المتنوعة.

كما استند في توقعاته لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية في المستقبل، إلى الحاجة الماسة لتقليل انبعاثات الكربون، عبر سياسات حكومية تطالب المستهلكين باستخدام المركبات الأكثر مراعاة للبيئة.