تحرير 13 محضرًا للسائقين المخالفين لتعريفة الركوب وخطوط السير بالفيوم

حررت وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع إدارة المواقف بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، 13 محضرًا لعدد من السائقين لمخالفتهم تعريفة الركوب وزيادة الأجرة على المواطنين، بالإضافة إلى مخالفة خطوط السير، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنسيق مع إدارة المواقف، لفحص شكاوى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قيام بعض السائقين بموقف سيارات الأجرة في طامية وسنورس بمدينة الفيوم، بزيادة تعريفة الأجرة المقررة، ومعاقبة المخالفين لتعريفة الركوب المقررة، أو خط السير.

تحرير 13 محضرًا للسائقين

واستمعت الحملة إلى شكاوى المواطنين المترددين على الموقف، وقامت بتحرير عدد 13 محضراً للسائقين المخالفين، منها 12 محضراً لسائقين قاموا بزيادة تعريفة الركوب، وسائق آخر مخالف لخط السير، كما تم خلال الحملة متابعة سيارات التاكسي في عدد من المناطق بمدينة الفيوم، للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة.

استمرار الحملات التفتيشية

وأكد محافظ الفيوم، على المتابعة الميدانية، بضرورة التنسيق مع إدارتي المواقف والمرور، باستمرار الحملات التفتيشية في مواقف سيارات السرفيس والأجرة والتاكسي، مع وضع ملصق خاص لكل سيارة، يتضمن خط السير، والأجرة المقررة، وأرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة للشكاوى.

تطبيق القانون بكل حزم

وشدد محافظ الفيوم، على تطبيق القانون بكل حزم حيال جميع المخالفين، مُطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام البلاغات التي خصصتها المحافظة وهي 2168041 و2168042، أو من خلال الخط الساخن على رقم 114.