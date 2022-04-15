محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب وخط ساخن للإبلاغ عن المخالفين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي، قبل قليل، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، موجهاً رؤساء المدن ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

حملات تفتيشية على المواقف

وشدد محافظ الفيوم، على مدير المواقف، بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مُطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

ارتفاع طفيف في أسعار البنزين

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، تحريك أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من التاسعة صباحاً.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

وجاءت أسعار البنزين المختلفة كالتالي:

بنزين 80.. 7.5 جنيه للتر الواحد

بنزين 92.. 8.75 جنيه للتر الواحد

بنزين 95.. 9.75 جنيه للتر الواحد

فيما تم تثبيت سعر لتر السولار بـ 6.75 جنيه للتر الواحد.

تثبيت أسعار المازوت

كما أعلنت لجنة التسعير التلقائي، عن تثبيت أسعار المازوت الذي يتم توريده لمصانع المواد الغذائية، والصناعات الكهربائية بـ 400 جنيهاً للطن، مع تحريك سعر طن المازوت الذي يتم توريده لباقي الصناعات ليصبح سعره 4600 جنيهاً للطن.