توريد 4751 طن قمح لصوامع وشون محافظة قنا منذ بداية الموسم

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم اليوم توريد 122 طنًا من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن 4751 طنًا، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

سعر توريد أردب القمح

وأضاف «الداودي»، أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، من خلال لجنه تضم ممثل من «التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوق، الوزّان، أمين العهدة»، مشيرا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيهًا، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيهات، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة 50 جنيهًا وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيهًا لكل أردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

101 ألف فدن قمح في قنا

يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز محافظة قنا بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية 120 ألف طن و8 شوّن بإجمالي سعة تخزينية 14 ألف طن وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.