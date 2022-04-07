بشرى: الاشتراك بدور صغير في مسلسل الاختيار أهم من بطولة أي عمل

كشفت الفنانة بشرى عن أكثر الأشياء التي تفتقدها خلال شهر رمضان المبارك، قائلة إنها تفتقد الفوازير التي يشتهر بها الشهر الفضيل، والبرامج الترفيهية مثل «بدون كلام» للفنان حسن مصطفى والفنان سمير صبري، «الحاجات دي محتاجاها في رمضان».

مسلسل تابعته خلال طفولتها

وأضافت بشرى خلال لقاء ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو 9090 ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أنها تعشق الفناناتين نيللي وشيريهان، «الاتنين ومعاهم ناس تانيين، لكن هما طبعا أيقونتين في عالم الاستعرض والفوازير».

وأكدت أنها توافق على الاشتراك في دور صغير في مسلسل «الاختيار» عن بطولة مسلسل، لافتة أنها لن تمانع بدخول أولادها في عالم الفن، «بس ياخدوه من زاوية جد».

وعن أنجح مسلسل حرصت على متابعته خلال طفولتها، قالت إن مسلسل «كوكي كا» من أكثر المسلسلات التي كانت تحرص على متابعتها خلال مرحلة الطفولة، لافتة أنها تعشق الفنانة إيمان الطوخي.

ولفتت أن الأقرباء هم أكثر الأشخاص الذين تدعوهم للإفطار على مائدة رمضان، «بحاول أقلل احتكاكي في العالم الخارجي عموما، ولكن إن كان ولابد يبقى صلة الرحم يعني قرايبي، أنا بقدس العائلة والأسرة وبستني جدا رمضان عشان أعزمهم، لافتة أنها لا تعد الطعام بنفسها، «البركة في ماما وأختي».

وأوضحت أن جزء النجومية أصبحت الآن بعدد الفلورز وتسليط الضوء عليه، وليس بالموهبة «هو اللي عليه الاهتمام بس الحقيقة مش كدة.. الشارع أهم».

رأيها في البلوجرز والانفلونسر

وأوضحت أن هناك بعض الممثلات قد يشتركن في بطولة أفلام ومسلسلات لوجود عدد كبير من «الفلورز» في حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، «لو ممثلات مفيش مشكلة لكن المشكلة دلوقتي فاشونيستا والبلوجرز و الانفلونسر بدون موهبة لمجرد أن عندهم فلورز مع احترامي للكويسين منهم».

ولفتت أن مقياس الشارع والناس الحقيقيين الذين تقابلهم وجها لوجه، «حتى لو بيشتمني على السوشيال ميديا لكن لما يشوفني يتصور معايا».