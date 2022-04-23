حظك اليوم برج الثور السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور يحتل الترتيب الثاني في الأبراج الفلكية، وأبرز مميزاته أنه يمتلك تفكير سليم ومنطقي في كل الأمور، ويستطيع أن يتصرف بشكل سليم، ويلجأ له المقربين من حوله لطلب النصيحة في مواقف مختلفة، كما انه كريم بدرجة كبيرة، مع كل من حوله.

مواصفات برج الثور

ويحب مولود برج الثور الحفاظ على علاقته مع أهله وأصدقائه ويكره أن يخسر أحد، كما أنه يكره الفوضى ويحب ان يكون في مكان منظم، ويفضل مولود برج الثور أن يحافظ على أسراره فهو كتوم بدرجة كبيرة .

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

القمر معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تعمل بدقة وجدية لكي تتجنب الشعور بالنقص أو قلة الثقة.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد أن تحاول تحقيق توازنا في حياتك الخاصة وعليك أن تقاوم الشعور بالعند مع كل شئ وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الثور

يحب مولود برج الثور الامتلاك فهو يحب أن يمتلك الأشخاص القريبة منه ويسيطر عليهم ويكره أن يتعاملوا بشكل كبير مع أحد غيرهم، كما انه عنيد بدرجة كبيرة في مختلف مواقف الحياة ويشعر أنه يجب أن ينفذ رأيه ويلبي طلياته مهما كانت الظروف من حوله.

ورغم ذلك فهو عندما يقع في حب أحد يعطيه كل ما يريده، ويعمل كل ما في وسعه لجعله يشعر بالسعادة.