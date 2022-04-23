السلطات الأوكرانية تعلن سقوط صاروخ على مدينة أوديسا الساحلية

أعلن مجلس مدينة أوديسا الأوكرانية، عن سقوط صاروخ على المدينة الساحلية، استهدف البنية التحتية بها، دون توضيح مزيد من التفاصيل، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

استهداف صاروخي أوكراني للطراد الروسي موسكفا

وفي وقت سابق، شهدت المدينة التي تقع جنوب البلاد، انفجارات ضخمة، أسفرت عن خسائر كبيرة بالبني التحتية فضلًا عن إصابة العديد، وذلك ضمن حملة مكثفة اتبعتها القوات الروسية ردًا على قصف صاروخي للقوات الأوكرانية استهدف الطراد «موسكفا».

وتشن روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، لمواجهة التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد.