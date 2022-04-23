الجيش الأوكراني يتصدى لـ8 هجمات روسية.. وزيلينسكي: موسكو تريد غزو دول أخرى

أعلن الجيش الأوكراني، تصديه لـ8 هجمات روسية، في منطقتي «دونيتسك» و«لوجانسك»، ودمر الأوكرانيون، 9 دبابات قتال رئيسية، وأكثر من 30 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى.

وأوضحت الخدمة الصحفية لعملية القوات المشتركة الأوكرانية، أن من بين الأهداف الروسية المدمرة، 3 أنظمة مدفعية و18 وحدة مدرعة و13 وحدة من المركبات العسكرية الأخرى، وعربة قتالية مصفحة وخزان وقود، كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي، 4 طائرات دون طيار من طراز «أورلان 10».

حكومة بلجيكا تقرر تسليم أسلحة حديثة لمساعدة أوكرانيا

قررت حكومة بلجيكا، تسليم أسلحة حديثة لمساعدة أوكرانيا، وقال موقع «في أر تي»، إن الوزراء الرئيسيون في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، وافقوا على تسليم أسلحة جديدة لمساعدة أوكرانيا على التصدي للقوات الروسية، موضحة أن شحنة الأسلحة تتضمن أسلحة مضادة للدبابات وبنادق ثقيلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن حلفاء «كييف» قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها بلادها، وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، في كلمة مصورة، إن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الأوكراني: بلادنا تؤمن بانتصار الحياة على الموت

أشار زيلينسكي، إلى تصريحات أدلى بها قائد روسي في وقت سابق، عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تسيطر عليه روسيا في مولدوفا، موضحا أن «موسكو» تريد غزو دول أخرى، وأضاف المسؤول الأوكراني، أن بلاده تؤمن بانتصار الحياة على الموت.

«جونسون»: «موسكو» لديها إمكانية واقعية لكسب الحرب في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لدى «موسكو» إمكانية واقعية لكسب الحرب في أوكرانيا، واصفا الوضع بأنه لا يمكن التنبؤ به في الوقت الحالي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عقد اجتماع في قاعدة «رامشتاين» الجوية بألمانيا، مع القادة العسكريين في أكثر من 40 دولة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لبحث احتياجات أوكرانيا الدفاعية، الأسبوع المقبل.

وأمس الجمعة، أعادت سلطات إسبانيا، فتح سفارة مديريد في العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيما أعلنت بريطانيا، أنها ستعيد فتح سفارتها الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال متعهد حفلات زفاف في مدينة «إيركوتسك» الروسية، ويدعى «إيجور تيموشيفسكي»، إن أوكرانيا اتهمته بالضلوع في مذبحة بوتشا في ضواحي العاصمة «كييف، فيما لم تطأ قدماه أوكرانيا بحياته.

وقال «صندوق النقد الدولي»، إن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي دون مواجهة أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك، فيما أشار مدير القسم الأوروبي لـ الصندوق، إلى أن سيكون هناك نقص في موسم الشتاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.