حبس عاطل متهم بالإتجار في المخدرات وهارب من حكم بالمؤبد في القناطر

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المخدرات، حيث جرى ضبطه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وآخر أبيض، إضافة إلى مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة.

وطلبت جهات التحقيق تحريز المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم هارب من أحكام جنائية سابقة، كما سبق اتهامه في قضيتي مخدرات.

معلومات سرية تقود الأمن للمتهم

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطل، سبق اتهامه في قضايا جنائية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بالإتجار في المواد المخدرة، بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية.

ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المدعو «م. ن. ع.»، 35 سنة، عاطل سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات وسرقة، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 750 جراماً من مخدر «الهيروين»، و500 جرام من مخدر «الأيس»، و100 جرام من مخدر «الحشيش»، بالإضافة إلى سلاح ناري «طبنجة»، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته غير المشروعة، والسلاحين الناري والأبيض لحماية تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.