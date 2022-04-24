حظك اليوم برج العقرب الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

برج العقرب هو رابع الأبراج الفلكية، فهو يكره أن يسيطر أحد عليه أو يعطيه أوامر، ولذلك فهو شديد الشك ولا يثق بأحد بسهولة فهو يرفض أن يمنح ثقته لأي شخص، لكن إذا شعر بالاطمئنان يعطي كل من لديه لمن يحبه ويتمنى أن يجعله يشعر بالسعادة دائما.

ويحب مولود برج العقرب أن يقوم بإنجاز عمله بشكل هادئ، لكي يحقق طموحه الكبير فهو يكره التسرع في إتخاذ القرارت ويحب أن يكون متأني وهادئ في كل قرار يخصه سواء كان مشروع يقدم على الدخول فيه أو أي قرار في حياته الخاصة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم الأحد، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وهي خدمة يومية للقراء في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج الخاصة بهم، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة وقدرة على إدارة وضعك المالي والمهني، وفي إطار ذلك متوقع أن تكسب التأييد من زملائك ومدرائك في العمل.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تحل مشاكلك مع شريك الحياة أو مع الأحباب والأصدقاء، من خلال استخدام الحوار الهادئ والمتفهم بعيدا عن العصبية واستخدام الصوت العالي.

عيوب برج العقرب

يتسم مولود برج العقرب بالتهور والاندفاع في أوقات كثيرة فهو يأخذ قرارت سريعة يندم عليها فيما بعد، كما أنه يشعر بالملل بشكل سريع في حياته مما يجعله غير راضي وناقم أغلب الوقت على كل ما لديه لأنه يرغب في التجديد دائما.