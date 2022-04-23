نيللي كريم توجه رسالة بعد انتهاء تصوير فاتن أمل حربي «صورة»

احتفلت الفنانة نيللي كريم، بانتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي، مساء اليوم السبت، وذلك بعد شهور طويلة من التحضير والتصوير، قائلة: «الحمد لله والشكر لله».

كانت أيام حلوة رغم صعوبتها

ونشرت نيللي كريم، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها بطاقم العمل، بعد انتهاء تصوير فاتن أمل حربي، معلقة عليها بقولها: «أشكر كل الناس اللي تعبت.. كانت أيام حلوة رغم صعوبتها.. أحلى فريق عمل.. لحد دلوقتي مش مصدقه إن خلاص».

تعرف على أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، يضم عدد كبير من الفنانين وهم: نيللي كريم، وشريف سلامة، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي وفادية عبد الغني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

تدور أحداث العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان، حول «فاتن» بعد طلاقها من «طارق» واستحالة الاستمرار سويا، ورغم محاولت إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر، لتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي لتغيير هذا القانون المجحف لتحتضن أبنائها.

محمد الشرنوبي يكشف عن كواليس التحضير لشخصية الشيخ يحيى

وكان الفنان محمد الشرنوبي، قد كشف عن كواليس التحضير للشخصية، داخل المسلسل، حيث نشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو يجمعه بماكيير المسلسل، يظهر فيه وهو يستعد للشخصية، معلقًا عليه بقوله: «تحول الشيخ يحيى بعد الفركش».