شريف سلامة بعد انتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي: هدفنا إنصاف المرأة

انتهى الفنان شريف سلامة من تصوير مسلسله الجديد فاتن أمل حربي، مع المخرج ماندو العدل، والفنانة نيللي كريم، بعد ما يقرب من 4 أشهر متواصلة من العمل.

وقال الفنان شريف سلامة، «هدفنا الأساسي إنصاف المرأة، وتغيير القانون لصالحها، وبفضل الله أثار المسلسل جدلاً على سوشيال ميديا، ونخص بالتحديد قانون الأحوال الشخصية الذي ينظر في حقوق المرأة بعد الطلاق من زوجها، وحقها في الولاية التعليمية، والخاصّة بمن يتولى الإشراف على تعليم الأطفال بعد الطلاق».

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنا أقدم هذا العمل من أجل المرأة، فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة، وأتمنى أن تعيش المرأة حالة راحة في حياتها، بدون ضغوط من المجتمع، أو أي شكوى أو شعور بالاضطهاد ضدها، قائلا «هذا من أهم الأشياء التي حمستني للموافقة على المشاركة في العمل مباشرة».

نيللي كريم تتحدث عن فاتن أمل حربي

ونشرت نيللي كريم صورة لها من كواليس تصوير آخر يوم في المسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «الحمد و الشكر ليك يا رب فاتن أمل حربي، أشكر كل الناس إللي تعبت، كانت أيام حلوة رغم صعوبتها، أحلى فريق عمل».

وأضافت نيللي كريم بشأن انتهاء تصويرفاتن أمل حربي، «لحد دلوقتي مش مصدقة إن خلاص التصوير خلص».

معلومات عن مسلسل فاتن أمل حربي

ولمس مسلسل فاتن أمل حربي قلوب السيدات خاصة المطلقات، حيث رأين أن العمل يجسد الواقع ولكن بصورة مخففة عن الحقيقة التي تتعرض لها السيدات المطلقات في محاولة منهن لتربية أبنائهن.

وأشار المسلسل إلى أنه سيتم سحب الولاية التعليمية منها بعد الطلاق، وللأب حرية نقلهما إلى أي مدرسة حتى وإن كان ذلك ليس لصالحهم.