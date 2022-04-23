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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال التشطيبات بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة

كتب:

أحمد أبوضيف
05:09 م | السبت 23 أبريل 2022
رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال التشطيبات بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة، رافقه خلالها جمال سيد، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، جولته بتفقد أعمال إنشاء سور المبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، والتشطيبات النهائية، التي من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.

رئيس الجامعة يتفقد أعمال التشطيبات

وتابع رئيس الجامعة جولته، بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي التربية والعلوم، وأعمال تشجير وتزيين الفناء وتجهيز الملعب والكافيتريا، والتأكد من مطابقة أعمال التشطيبات للمواصفات القياسية المطلوبة؛ تمهيدا لتسلم الكليتين خلال الأسبوعين المقبلين، للتجهيز والفرش استعدادا لبدء الدراسة بهما العام الجامعي المقبل.

واختتم الدكتور محمد محجوب، جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالعمارات السكنية التابعة للمدينة الجامعية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.