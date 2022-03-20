رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل ختام المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، بقصر الثقافة، ختام فعاليات المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الدورة السادسة «دورة المخرج الكبير خالد جلال»، تحت شعار «إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة»، برئاسة الناقد الفني، هيثم الهواري، والذي انطلق الثلاثاء الماضي، بمشاركة فرق ومسرحيين من 12 دولة عربية وأجنبية، برعاية وزارة الثقافة وجامعة الأقصر، ومؤسسة مصر الخير، وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسة حراء ودار حابى للنشر والتوزيع.

فقرات وعروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه فقرات وعروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وعروض التحطيب، لفريق التحطيب الرياضي التابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وكرم رئيس المهرجان، رئيس جامعة الأقصر، لرعايته للمهرجان ودعمه للثقافة والفنون والابداع بالمحافظة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب، عن سعادته بمشاركة الجامعة في المهرجان، والذي يأتي تنفيذًا لبرتوكول توقعيه مع إدارة المهرجان العام الماضي، مؤكدًا أن المشاركة تأتي تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون لدورها الفعال في نشر الوعي كقوة ناعمة قادرة على تصحيح الكثير من المفاهيم والأفكار المغلوطة لدى الشباب في الجمهورية الجديدة.

رش التدريبية لدعم وصقل مواهب طلاب الجامعة ونشر الوعي الثقافي

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أنه على مدار انعقاد المهرجان، عقدت العديد من الفعاليات والورش التدريبية لدعم وصقل مواهب طلاب الجامعة، ونشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات الفنية والثقافية، من خلال التدريب والاحتكاك بثقافات مختلفة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة من خلال دعمه واكتشافه للمواهب الشبابية في محافظات الصعيد، فضلاً عن تقديمه العديد من الفعاليات الفنية في القرى والنجوع ما يساهم في إعادة تشكيل الوعي لدى الأهالي.