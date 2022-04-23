8 قرارات من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات «الترم التاني» وتنسيق 2022

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، بجامعة عين شمس، عددا من القرارات المهمة تتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، واختبارات القدرات 2022.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

2- استعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

3 - 33 ألف عضو هيئة تدريس يشاركون في صندوق الرعاية الصحية.

4- 2000 نشاط جامعي بمشاركة 600 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الأول.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالامتحانات

5- إعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

6- تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة لمُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

اختبارات القدرات

7 - الموافقة على آلية اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وتقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة، وتشمل جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر.

أما في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.

وفي حالة كون الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.

8ـ تأجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية هذا العام لحين تقديم تقييم شامل لتجربة القبول بنظام اختبار القدرات الذي تم اتباعه خلال العام الماضي.