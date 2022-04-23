المشرف على الجامعات الأهلية: لا زيادة في المصروفات الدراسية للكليات 2022

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا توجد أي قرارات حتى الآن برفع رسوم المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية والكليات بالجامعات الأهلية الجديدة.

وأضاف «أعتقد أنه لن تكون هناك زيادة، وستكون كما هي في العام الماضي دون تحريك بقيمتها في تنسيق العام المقبل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية»، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد فتح باب الالتحاق بالجامعات الأهلية.

مصاريف الجامعات الأهلية

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات الأربع الجديدة بدأت الاستعداد على أتم وساق لتنسيق العام الدراسي الجديد وتنسيق الجامعات بعدد من البرامج الدراسية و التخصصات المختلفة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً و بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن الجامعات الأهلي الجديدة تواكب كبرى الجامعات العالمية في التجهيزات و النظم الدراسية .

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتابع المشرف على الجامعات الأهلية، أن الدراسة منتظمة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة عن المواعيد المقررة.

وفي السياق ذاته، يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حالياً اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور رؤساء الجامعات بجامعة عين شمس لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا وكذلك متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022.