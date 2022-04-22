استبعاد إسرائيل من الشركاء الداعمين لمهرجان بروكسل للأفلام القصيرة

استبعدت إدارة مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة، إسرائيل من قائمة شركائها في المهرجان الذي يقام في الفترة من 20 إلى 30 أبريل الجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في نبأ عاجل.

جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية تنجح في استبعاد إسرائيل

وذكرت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، في بيان لها، أنها تمكنت بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا، وعدد من الممثلين والمخرجين البلجيكيين والدوليين، من إقناع إدارة المهرجان بإزالة السفارة الإسرائيلية من قائمة شركائها.

وأشارت الجمعية إلى أن إسرائيل تحاول أن تنسى ممارستها للفصل العنصري واستعمار فلسطين المحتلة، وهما جريمتان ضد الإنسانية، من خلال الارتباط بأحداث ثقافية في الخارج، لتظهر السفارة الإسرائيلية في بلجيكا في القائمة الأولية لشركاء مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة، لكن نجحنا في إزالتها.

وقالت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية: نُعرب عن شكرنا وتهنئتنا لإدارة المهرجان على اختيارها الشجاع، الذي يبعث لإسرائيل رسالة واضحة مفادها أنها لن تكسب احترامها بتبييض جرائمها ضد الإنسانية، بل بوضع حد لها.

مواجهات القدس والأقصى تلقي بظلالها على سمعة إسرائيل دوليًا

يأتي ذلك على خلفية المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدينة القدس والمسجد الأقصى في محاولة لتغيير هويته، وهي المواجهات التي امتدت إلى أنحاء مختلفة من فلسطين، وراح ضحيتها قتلى وجرحى.

وكان السفير الفلسطيني عبدالرحيم الفرا، قد أعلن في وقت سابق، عن إلغاء الدعم للمهرجان في رسالة بعث بها إلى الإتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الشراكة والتعاون بين إدارة مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة والسفارة الإسرائيلية.

وقال الفرا في رسالته: «في هذه اللحظة تواصل إسرائيل، القوة المحتلة، إنتهاك حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الثقافة»، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتدوس على جميع حقوق الإنسان، حسب البيان.