قلبي على ولدي.. مأساة «الحاجة ليلة» مع ابنها: عمل لي عاهة بعد ما وقفت جنبه

بعد وفاة زوج «الحاجة ليلة» منذ 5 أعوام بمنطقة مشعل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، كرست حياتها للعمل بمحل مأكولات «كبابجية» حتى توفر ما تحتاجه ولأسرتها برفقة ابنيها «عبد الرحمن ومحمد» ليلا ونهارًا، حتى اعتدى ابنها عليها بالضرب المبرح والتعذيب الشديد بسبب رغبته في بيع منزل العائلة، وخلافات أسرية جعلته يتجرد من كل مشاعره الإنسانية ويسبب لها عاهة مستديمة بواجهها وسحجات وكدمات بالجسد وتركها في صالة المنزل بالقرب من باب الشقة وهي تنزف، وطردها من المنزل.

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دموع السيدة لم تفارق وجهها لحزنها الشديد فور تعرضها للإهانة والضرب المبرح على يد فلذة كبدها الذي كافحت معه بعد وفاة والده: «وقفت معاه بكل قوتي عشان المحل مايتقفلش وكان أبوه قبل مايتوفي كاتب لي المحل باسمي ومنزل العائلة عشان الأولاد، حتى قام بشراء محل، وبدأ في المشاكل والاعتداء بالضرب على إخوته البنات لرغبته في بيع المنزل لعدم إعطاء أشقائه البنات حقهم في الميراث بعد وفاة والدهم».

تسبب في كسر عظمة أنفي

وتضيف الحاجة ليلة خلال البث المباشر لـ«الوطن»: «وفي يوم الاعتداء عليا بالضرب وتسبب في كسرعظمة أنفي، وعاهة مستديمة حضر للبيت وأبلغني أنه عارض البيت للبيع، وهتقعدي مع حد من البنات، وأقنعني بتجديد المحل الخاص به، وفي ذلك الوقت كنت عاملة جمعية وأخذ كل ما أملك، وقمت في يوم كتابة قطعة أرض لأبنائي البنات، الورث الشرعي وعندما علم انهال عليا بالضرب المبرح بعد تهديدات بقتلي ومنع الفلوس إيراد كل شهر اللي بتجيلي من المطعم بتاعي وعملت محضر في قسم شرطة الهرم حمل رقم 5741 جنح الهرم لسنة 2022».

بطالب بحقي

وتابعت: «ماكنتش أتوقع أنه يعمل فيا كدا بعد العمر كله، وإن وقفت معاه واقفة راجل، كنت هموت في إيده وهو بيضربني وسحلني في الشارع، الطمع اللي عمل فيه كدا إنه مش عاوز يدي حد فلوس ولا حقه، أنا بطالب بحقي وإنه يتم القبض عليه ويتحاكم لإهانته ليا».