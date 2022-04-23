القصة الكاملة لجريمة طالبة الطب: علاقة في شقة مصر الجديدة تنتهي بقتل العشيق

في شقة مصر الجديدة تكرر اللقاء بين طالبة الطب وزميلها تحت مسمى الحب حتى انتهى الأمر بعلاقة جنسية تامة فقدت خلالها الفتاة العشرينية عذريتها أمام وعد حبيبها بالزواج، كلما مرت الأيام اكتشفت الفتاة بأن وعد الزواج مجرد طعم من العشيق الذي فضل أن تبقى العلاقة دون أي ارتباط رسمي، تجاوبت الفتاة مرات في محاولة لإقناعه بالزواج لكن دون جدوى حتى يأست من تصرفات عشيقها الذي استغلها فقط كأداة للمتعة داخل شقة مصر الجديدة.

علاقة داخل شقة مصر الجديدة

علاقة طالبة الطب وزميلها انكشفت للعلن بعد أن ارتبطت بجريمة قتل كان ضحيتها العشيق على يد الفتاة وزميل آخر لها كانت تربطه خلافات مالية بالعشيق، واستغلت الفتاة الخلافات بين الشابين لصالحا فتقربت من صديق عشيقها وطلبت منه مساعدتها في التخلص من مشكلتها نظير مساعدته في إعادة نقوده المسلوبة من قبل صديقه، وخلال جلسة جمعتهم بسيارة ملاكي خاصة بأحدهم تطور الأمور إلى مقتل العشيق بعدة طعنها وجهتها الفتاة وزميلها له حتى تأكدا من وفاته ثم تخلصا منه بإلقائه في القليوبية.

جثمان عشيق طالبة الطب

بلاغ اختفاء طالب الطب كان محل فحص من جهات التحقيق حتى عُثر على جثمانه في القليوبية، وخلال أيام من البحث، كشف فريق البحث الجنائي عن غموض مقتله بعد أن كشفت التحريات أن علاقة جنسية مع زميلته كانت سببًا في الانتقام منه، وبإلقاء القبض عليها انهارت الفتاة واعترفت بتفاصيل الجريمة وأرشدت عن شريكها ومكان إخفاء السكين المستخدم في الجريمة.

طالبة الطب: ضحك عليا باسم الحب

«ضحك عليا باسم الحب وحصل بينا علاقة وبعد كده تهرب مني، عشان كده قتلته أنا وزميل تاني»، تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف طالبة الطب بجريمة قتل عشيقها داخل سيارة ملاكي في مصر الجديدة بعد أن رفض إتمام وعده بالارتباط بها لتصحيح مسار العلاقة التي حدثت بينهما.

«مكنش قدامي طريق تاني غير أني أنتقم لشرفي بعد اكتشافي لخديعة الحب وعرفت أني مجرد نزوة»، بهذه الكلمات واصلت طالبة الطب شرح تفاصيل الجريمة أمام الفريق الأمني الذي تمكن من القبض عليها بصحبة شريكها في الجريمة الذي أيد أقوال الفتاة مدعيًا أنهما استدرجا زميلهما من أجل تسوية الخلاف بينهما والاتفاق على إتمام الزواج لكن احتدم النقاش وتطور للقتل.