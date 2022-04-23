محمود عبد الغني عن مشاركته في «العائدون»: سابت أثر في نفوس المشاهدين

أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن سعادته البالغة لمشاركته في مسلسل «العائدون»، الذي يُعرض طوال شهر رمضان عبر قناة «دي إم سي»، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

وأوضح أن المسلسل عبارة عن سيمفونية كبيرة يعزفها مؤلف المسلسل باهر دويدار، والمخرج أحمد نادر جلال، موجهًا الشكر والتقدير للشركة المنتجة التي عملت على توفير كافة الإمكانيات من أجل أن تجعل المسلسل يخرج بهذا الشكل المحترم.

سعيد بردود الأفعال على مسلسل العائدون

وأضاف «عبد المغني»، خلال حواره في برنامج «زي كل سنة»، مع الإذاعية غدير حسان، الذي يُذاع على راديو «9090»، أنه سعيد للغاية من ردود الأفعال على مسلسل «العائدون» سواء داخل مصر أو خارج مصر، موضحًا في الوقت ذاته أنه يُحب هذه النوعية من الأعمال، مثل رأفت الهجان، وجمعة الشوان، إذ إنه يحب دائما المسلسلات التي تترك أثر في نفوس المشاهدين لفترات طويلة للغاية، لذلك كان سعيد الحظ أن يعمل في تلك الفرصة الكبيرة التي اتيحت له في العائدون.

محمود عبد الغني يتحدث عن تضحيات الشرطة والجيش

وأعرب الفنان، في الوقت ذاته عن سعادته للتعاون مع أمير كرارة، فهو صديقه على المستوى الفني والإنساني، ويحبه كثيرا، وهذا واضح تمامًا على الشاشة أمام الجمهور، فضلًا عن عمله مع أمينة خليل ومحمد فراج، موضحًا أن الانتماء للعمل لا بد أن يكون حاضرًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالأعمال البطولية التي قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة، «عرفت كم الضغوطات اللي كانت موجودة، كانت كبيرة جدا، شيء مهم جدًا أني أعرفها والأجيال اللي جاية كلها تعرفها، تعرف الناس دي ضحت إزاي والناس دي كانت بتواجه صعوبات عاملة إزاي».