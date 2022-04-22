مسلسل العائدون الحلقة 21.. أمير كرارة يحبط عملية اغتيال زعيم المعارضة

نجح الفنان أمير كرارة، خلال مسلسل العائدون الحلقة 21، في الوصول إلى «الصقر» أشهر قناص على مستوى عالم، قبل لحظات من اغتيال زعيم المعارضة داخل إحدى الدول الأوروبية، ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد لدخول مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي.

وأحبط أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 21، عملية الاغتيال، إذ تحفظ على الصقر، حتى وصلت الأجهزة الأمنية، وألقت القبض عليه، دون إحداث حالة من البلبة وسط أنصار زعيم المعارضة.

سياف يستعد لاستكمال خطة توزيع المقاتلين

وضمن مسلسل العائدون الحلقة 21، قرر «سياف» و«كمال» استكمال مخطط إرسال المقاتلين إلى 3 دول أوروبية ومنها إلى عدد من الدول العربية لنشر الفوضى والإرهاب في البلاد.

صفوان يطلب لقاء محمود عبدالمغني

ووجه «صفوان» خلال مسلسل العائدون الحلقة 21، بضرورة مقابلة محمود عبدالمغني، ليُخبره بما لديه من معلومات مهمة وخطيرة بشأن خطط توزيع مقاتلين داعش في البلاد.

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 21، ظهور الفنان عزت زين، كضيف شرف، حيث يُجسد دور «حما» محمود عبدالمغني، إذ أخبره برغبة ابنته في زواج «مغني» من زوجة جديدة، لعدم قدرتها على إنجاب طفل له، الأمر الذي رفضه فورًا، مؤكداً أنه لن يتزوج إطلاقًا، راضيًا بقضاء الله.