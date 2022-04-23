رئيس التحرير

محمود مسلم

معتز المناصرة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل العائدون مع أمير كرارة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:14 م | السبت 23 أبريل 2022
معتز المناصرة

معتز المناصرة

يشارك الفنان الشاب معتز المناصرة، في مسلسل العائدون، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، الذي يعرض حصريا على شاشة قناة «dmc»، حيث لقت الحلقات التي عرضت نجاحا لفت بين الجمهور.

معتز المناصرة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «العائدون»

وأعرب معتز المناصرة، عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل «العائدون»، والعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، منوها بأن الدور ليس بالجديد عليه، حيث سبق وقام به في الأفلام القصيرة التي سبق وشارك بها من قبل.

وقال معتز المناصرة في بيان إعلامي، إنه يقوم بدورإرهابي ضمن تنظيم داعش، ويستعين به الفنان أمير كرارة خلال رحلته إلى مصر، خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل مأخوذ من قصة حقيقية حول العائدون من أوكار الإرهاب، ويكشف كيف تصدت المخابرات المصرية لهم.

أبطال مسلسل «العائدون»

ويشارك في بطولة مسلسل «العائدون» أمير كرارة، محمد فراج، أمينة خليل، هاني رمزي، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، صبري عبد المنعم، أحمد الاحمد، رشا بلال، جنيد زين الدين، إسلام جمال، جيهان خليل، مايا طلام، محمد عز، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد عرض مسلسل «العائدون»

ويعرض مسلسل «العائدون»، يوميا علي شاشة قناة «dmc»، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، وحلقة الإعادة الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق.

اقرأ المزيد:

مسلسل العائدون الحلقة 21.. أمير كرارة يحبط عملية اغتيال زعيم المعارضة

مسلسل العائدون الحلقة 20.. أمير كرارة ينجح في الوصول لأخطر قناص عالمي

مسلسل العائدون الحلقة 18.. أمير كرارة وأمينة خليل يستعدان لمهمة جديدة

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 18 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 17 والقنوات الناقلة

مسلسل العائدون الحلقة 16.. نصائح أمير كرارة تنقذ ميدو عادل

مسلسل العائدون الحلقة 16.. أمير كرارة يُهرب صفوان إلى مصر

مسلسل العائدون الحلقة 15.. «صفوان» يهدد هاني رمزي والحل في خطة أمير كرارة
بقلم أحمد عبد الرحمن