معتز المناصرة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل العائدون مع أمير كرارة

يشارك الفنان الشاب معتز المناصرة، في مسلسل العائدون، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، الذي يعرض حصريا على شاشة قناة «dmc»، حيث لقت الحلقات التي عرضت نجاحا لفت بين الجمهور.

معتز المناصرة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «العائدون»

وأعرب معتز المناصرة، عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل «العائدون»، والعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، منوها بأن الدور ليس بالجديد عليه، حيث سبق وقام به في الأفلام القصيرة التي سبق وشارك بها من قبل.

وقال معتز المناصرة في بيان إعلامي، إنه يقوم بدورإرهابي ضمن تنظيم داعش، ويستعين به الفنان أمير كرارة خلال رحلته إلى مصر، خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل مأخوذ من قصة حقيقية حول العائدون من أوكار الإرهاب، ويكشف كيف تصدت المخابرات المصرية لهم.

أبطال مسلسل «العائدون»

ويشارك في بطولة مسلسل «العائدون» أمير كرارة، محمد فراج، أمينة خليل، هاني رمزي، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، صبري عبد المنعم، أحمد الاحمد، رشا بلال، جنيد زين الدين، إسلام جمال، جيهان خليل، مايا طلام، محمد عز، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد عرض مسلسل «العائدون»

ويعرض مسلسل «العائدون»، يوميا علي شاشة قناة «dmc»، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، وحلقة الإعادة الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق.